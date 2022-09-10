Гендиректор «Сочи»: «Привозить игроков стало тяжелее»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, как изменился трансферный рынок из-за геополитической ситуации.
«Мы довольны результатом прошлого сезона, и я в полной уверенности, что ребята и в нынешнем сезоне хотят выступить достойно.
В связи с нынешней ситуацией потяжелей сейчас привозить игроков, но во время работы каждого [трансферного] окна мы трудимся», – сказал Рубашко.
- Прошедшим летом «Сочи» подписал 9 футболистов.
- Из них только 1 иностранец – малийский защитник Мусса Сиссако, купленный у «Стандарда».
Источник: ТАСС