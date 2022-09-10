Гендиректор «Сочи»: «Привозить игроков стало тяжелее»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, как изменился трансферный рынок из-за геополитической ситуации.

«Мы довольны результатом прошлого сезона, и я в полной уверенности, что ребята и в нынешнем сезоне хотят выступить достойно.

В связи с нынешней ситуацией потяжелей сейчас привозить игроков, но во время работы каждого [трансферного] окна мы трудимся», – сказал Рубашко.