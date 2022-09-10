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    Гендиректор «Сочи»: «Привозить игроков стало тяжелее»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, как изменился трансферный рынок из-за геополитической ситуации.

    «Мы довольны результатом прошлого сезона, и я в полной уверенности, что ребята и в нынешнем сезоне хотят выступить достойно.

    В связи с нынешней ситуацией потяжелей сейчас привозить игроков, но во время работы каждого [трансферного] окна мы трудимся», – сказал Рубашко.

    • Прошедшим летом «Сочи» подписал 9 футболистов.
    • Из них только 1 иностранец – малийский защитник Мусса Сиссако, купленный у «Стандарда».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +558

      SLADE2019 17 минут назад

      Человек сказал то, что пардон и ослу ясно. Так зачем это выставлять на широкое обозрение?

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