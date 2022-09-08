«Не только «физикой» берет, но и умом». Глушенков назвал самого сложного соперника в карьере

Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков назвал самого сложно соперника, против которого ему приходилось играть.
— Самый сложный соперник, против кого играл?
— Наверное, назову опорника — Барриоса из «Зенита». Очень-очень трудно обыграть этого человека один в один. Он очень хорошо понимает игру. Не только «физикой» берет, но и умом — считывает момент.
- Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
- Рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»