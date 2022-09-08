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    «Не только «физикой» берет, но и умом». Глушенков назвал самого сложного соперника в карьере

    Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков назвал самого сложно соперника, против которого ему приходилось играть.

    — Самый сложный соперник, против кого играл?

    — Наверное, назову опорника — Барриоса из «Зенита». Очень-очень трудно обыграть этого человека один в один. Он очень хорошо понимает игру. Не только «физикой» берет, но и умом — считывает момент.

    • Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
    • Рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.09.2022 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1429

      Toomans 4 часа назад

      Кстати, между делом - как Глушенков раскрылся в Крыльях. Все-таки у Спартака хорошая школа. Не ясно, почему его воспитанники гуляют по свету, но не играют в родном клубе. А если играют, то как-то не очень. Имхо.

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      Рейтинг: +1429

      Toomans 4 часа назад

      Барриос реально Цербер, как тут уже написали. Повторюсь, но со времен Денисова не знаю круче опорника в нашей Лиге. Разрушитель он знатный. Думаю, не зря бродили слухи о том, что им интересовался мадридский Атлетико. Там бы точно не затерялся. Очень высокого класса игрок.

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      Рейтинг: +2797

      Ziklop 6 часов назад

      в отборе отлично играет.

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      Рейтинг: +724

      (Меня за банили) 7 часов назад

      Так то Барриос хорош!

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      Рейтинг: +690

      Конопляных дел мастер 8 часов назад

      Барриос как Цербер, охраняющий подступы к воротам Зенита. Не проскочишь. Гыгыгы

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      Рейтинг: +308

      Кирилл Михайлов 8 часов назад

      Многие так высказываются о Вильмаре. Дико повезло, что такой футболист играет в России

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