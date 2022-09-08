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  • «Не только «физикой» берет, но и умом». Глушенков назвал самого сложного соперника в карьере

«Не только «физикой» берет, но и умом». Глушенков назвал самого сложного соперника в карьере

8 сентября 2022, 17:38
6

Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков назвал самого сложно соперника, против которого ему приходилось играть.

— Самый сложный соперник, против кого играл?

— Наверное, назову опорника — Барриоса из «Зенита». Очень-очень трудно обыграть этого человека один в один. Он очень хорошо понимает игру. Не только «физикой» берет, но и умом — считывает момент.

  • Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • Рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Глушенков Максим Барриос Вильмар
Комментарии (6)
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Кирилл Михайлов
1662647956
Многие так высказываются о Вильмаре. Дико повезло, что такой футболист играет в России
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(Меня за банили)
1662650205
Так то Барриос хорош!
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Ziklop
1662654674
в отборе отлично играет.
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sivamima
1662661890
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Toomans
1662662526
Барриос реально Цербер, как тут уже написали. Повторюсь, но со времен Денисова не знаю круче опорника в нашей Лиге. Разрушитель он знатный. Думаю, не зря бродили слухи о том, что им интересовался мадридский Атлетико. Там бы точно не затерялся. Очень высокого класса игрок.
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Toomans
1662662622
Кстати, между делом - как Глушенков раскрылся в Крыльях. Все-таки у Спартака хорошая школа. Не ясно, почему его воспитанники гуляют по свету, но не играют в родном клубе. А если играют, то как-то не очень. Имхо.
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