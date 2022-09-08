«Салам, Кыргызстан!» Сборная России обратилась к будущему сопернику на киргизском

бардык ***************** кубанталы!
таким вот нехитрым заклинанием можно обеспечить себе победу в бишкеке. а спартачи могут попытаться призвать дух дезеува (способ не проверен).
пс: какого хера киргизятские заклятия тут запикиваются звёздочками? чтобы хряки не воспользовались шансом? тогда ок))
Сборная России обратилась к сборной Киргизии в преддверии товарищеского матча.
«Салам, Кыргызстан! Привет, друзья! Давайте играть в хороший футбол и радовать всех наших болельщиков!», – написала пресс-служба сборной России на киргизском языке.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Сборные встретятся впервые в истории.