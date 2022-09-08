«Салам, Кыргызстан!» Сборная России обратилась к будущему сопернику на киргизском

Сборная России обратилась к сборной Киргизии в преддверии товарищеского матча.

«Салам, Кыргызстан! Привет, друзья! Давайте играть в хороший футбол и радовать всех наших болельщиков!», – написала пресс-служба сборной России на киргизском языке.