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    «Салам, Кыргызстан!» Сборная России обратилась к будущему сопернику на киргизском

    Сборная России обратилась к сборной Киргизии в преддверии товарищеского матча.

    «Салам, Кыргызстан! Привет, друзья! Давайте играть в хороший футбол и радовать всех наших болельщиков!», – написала пресс-служба сборной России на киргизском языке.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Сборные встретятся впервые в истории.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +333

      7:1 50 минут назад

      бардык ***************** кубанталы!

      таким вот нехитрым заклинанием можно обеспечить себе победу в бишкеке. а спартачи могут попытаться призвать дух дезеува (способ не проверен).

      пс: какого хера киргизятские заклятия тут запикиваются звёздочками? чтобы хряки не воспользовались шансом? тогда ок))

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