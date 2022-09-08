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    В РФС рассказали, при каком условии сборную России допустят к отбору Евро-2024

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России принять участие в отборочном турнире Евро-2024.

    – Надежда есть всегда, тем более РФС и РПЛ обратились в CAS с просьбой рассмотреть дело по отстранению наших клубов и сборных. Решения пока нет, но не исключено, что оно будет положительным.

    Руководители нашего футбола активно работают со своими коллегами, ведь они входя в различные комитеты УЕФА. Например, Дюков – член исполкома УЕФА. У них есть возможность со своими коллегами переговорить, высказать свою позицию, отметить, что решение было принято несправедливо и носило политический характер.

    Возможно, исполком изменит свое решение, и тогда команда будет допущена.

    – Как вы думаете, с чем связана эта заминка?

    – Решение должен принять исполком УЕФА, а он не собирается каждый день или по конкретному поводу. Исполком УЕФА – плановое мероприятие.

    Насколько я знаю, ближайшее заседание исполкома запланировано на вторую половину сентября, и там будет рассмотрен вопрос о допуске сборной России на чемпионат Европы.

    • Российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
    • Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17041

      Cleaner 1 час назад

      Решение принято в Пиндосии и обязательно к выполнению в УЕФА.

      4
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      Рейтинг: +25663

      vladimir-7 1 час назад

      Колосков такую муйню рассказал, якобы, в его сказки все должны поверить.

      4
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      Рейтинг: +707

      г.Онега 1 час назад

      нету у вас шансов даже с CAS

      3
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      Рейтинг: +25488

      JTherry 1 час назад

      в Норвегии уже ответили, что политика идет параллельно со спортом, и что "спорт вне политики" непопулярное мнение в стране...(

      1
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      Рейтинг: +17041

      Cleaner > JTherry 1 час назад

      В Норвегии говорят так, как им ВЕЛЕЛИ говорить. Скажет Главный Пиндос любить Россию, и все сразу станут любить Россию. Пока что Главный Пиндос сказал мочить Россию. Значит шансов на ЧЕ-2024 у нас нет.

      2
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      Рейтинг: +10918

      alex1951 > Cleaner 1 час назад

      Как ни странно ,но могу согласиться.....
      А что Колосков? Просто чувачок ,со своим старческим маразмом,решил ложку меда в бочку меда плеснуть,не более того.......треп...треп...и еще раз треп.
      А Васька слушает и ест.....

      2
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      Рейтинг: +450

      Fialet > Cleaner 1 час назад

      Есть интересный момент, сейчас наступит зима, гейропа начнёт замерзать, захочет отменить санкции, но пиндосия прикажет продолжать. Как поступит гейропа, послушает штаты и будет замерзать, или пошлёт их нахер и начнёт свою политику?

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      Рейтинг: +10918

      alex1951 > Fialet 28 минут назад

      Хоть это и нефутбольная тема,но отвечу в силу своей необразованности.....Европа ,конечна ,могла бы послать ,как говоришь (на хер),но лишившись России ,теперь надо ведь откуда то
      сырье иметь....поэтому переспективы ,что с футболом ,что с осталным ,как говорится,,не в П. не в красную армию....Все встали в позу. И уступать никто не хочет. Для америкосов и Европы Путя мудила,а для Пути они мудилы...Короче - болото!

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      Рейтинг: +17041

      Cleaner > Fialet 27 минут назад

      У Европы сейчас НЕТ своей политики. Да и не замерзнет она. Вот если начнут закрываться предприятия и безработица начнет расти, может что то и изменится.

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      Рейтинг: +17041

      Cleaner > alex1951 22 минуты назад

      Для америкосов то, что сейчас происходит - ЗОЛОТАЯ ЖИЛА! Они будут впендюривать Европе дорогущий газ. Это Раз. И они будут рады ослаблению Европы. Это два. И они всегда рады ослаблению России. ТРИ В ОДНОМ. Просто праздник для США. И они будут поддерживать этот свой праздник всеми возможными силами и способами.

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      Рейтинг: +720

      (Меня за банили) > Fialet 2 секунды назад

      Конечно будет слушать пиндосию. А если начнут волноваться, на это есть армия США, которой напичкана вся гейропа.

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