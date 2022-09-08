В РФС рассказали, при каком условии сборную России допустят к отбору Евро-2024

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России принять участие в отборочном турнире Евро-2024.

– Надежда есть всегда, тем более РФС и РПЛ обратились в CAS с просьбой рассмотреть дело по отстранению наших клубов и сборных. Решения пока нет, но не исключено, что оно будет положительным.

Руководители нашего футбола активно работают со своими коллегами, ведь они входя в различные комитеты УЕФА. Например, Дюков – член исполкома УЕФА. У них есть возможность со своими коллегами переговорить, высказать свою позицию, отметить, что решение было принято несправедливо и носило политический характер.

Возможно, исполком изменит свое решение, и тогда команда будет допущена.

– Как вы думаете, с чем связана эта заминка?

– Решение должен принять исполком УЕФА, а он не собирается каждый день или по конкретному поводу. Исполком УЕФА – плановое мероприятие.

Насколько я знаю, ближайшее заседание исполкома запланировано на вторую половину сентября, и там будет рассмотрен вопрос о допуске сборной России на чемпионат Европы.