В РФС рассказали, при каком условии сборную России допустят к отбору Евро-2024

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России принять участие в отборочном турнире Евро-2024.
– Надежда есть всегда, тем более РФС и РПЛ обратились в CAS с просьбой рассмотреть дело по отстранению наших клубов и сборных. Решения пока нет, но не исключено, что оно будет положительным.
Руководители нашего футбола активно работают со своими коллегами, ведь они входя в различные комитеты УЕФА. Например, Дюков – член исполкома УЕФА. У них есть возможность со своими коллегами переговорить, высказать свою позицию, отметить, что решение было принято несправедливо и носило политический характер.
Возможно, исполком изменит свое решение, и тогда команда будет допущена.
– Как вы думаете, с чем связана эта заминка?
– Решение должен принять исполком УЕФА, а он не собирается каждый день или по конкретному поводу. Исполком УЕФА – плановое мероприятие.
Насколько я знаю, ближайшее заседание исполкома запланировано на вторую половину сентября, и там будет рассмотрен вопрос о допуске сборной России на чемпионат Европы.
- Российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
- Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября.