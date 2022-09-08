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  • В РФС рассказали, при каком условии сборную России допустят к отбору Евро-2024

В РФС рассказали, при каком условии сборную России допустят к отбору Евро-2024

8 сентября 2022, 15:14
17

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России принять участие в отборочном турнире Евро-2024.

– Надежда есть всегда, тем более РФС и РПЛ обратились в CAS с просьбой рассмотреть дело по отстранению наших клубов и сборных. Решения пока нет, но не исключено, что оно будет положительным.

Руководители нашего футбола активно работают со своими коллегами, ведь они входя в различные комитеты УЕФА. Например, Дюков – член исполкома УЕФА. У них есть возможность со своими коллегами переговорить, высказать свою позицию, отметить, что решение было принято несправедливо и носило политический характер.

Возможно, исполком изменит свое решение, и тогда команда будет допущена.

– Как вы думаете, с чем связана эта заминка?

– Решение должен принять исполком УЕФА, а он не собирается каждый день или по конкретному поводу. Исполком УЕФА – плановое мероприятие.

Насколько я знаю, ближайшее заседание исполкома запланировано на вторую половину сентября, и там будет рассмотрен вопрос о допуске сборной России на чемпионат Европы.

  • Российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
  • Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (17)
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JTherry
1662640619
в Норвегии уже ответили, что политика идет параллельно со спортом, и что "спорт вне политики" непопулярное мнение в стране...(
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vladimir-7
1662640851
Колосков такую муйню рассказал, якобы, в его сказки все должны поверить.
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Sergh4
1662650524
Срать они на ваши обращения хотели! Решение никто уже менять не будет, хватит чушь нести!
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САНЁК17
1662650822
Ой,до исключение к футболу сколько спортсмены остались участие в других играх, этого не могли решить,про футболу можете не стараться
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serglider
1662659187
У Колоскова видно проблемы с памятью, он забыл, как развивались события в стыках))) Тогда тупо с нами отказались играть и вместо баранки нашим соперникам, как было с нами с чилийцами в 74 (если я не ошибаюсь), а исключили нас, насрав на все собственные регламенты, правила и и даже прецеденты!
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nemolod
1662665903
"Руководители нашего футбола активно работают со своими коллегами" - только вот результата не видно - воз и ныне там (и похоже,что всерьез и надолго) !
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