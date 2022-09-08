У «Уфы» нет задачи вернуться в РПЛ: «Финансовое положение клуба нестабильно»

Интересно , а куда уходят все деньги от нефти ?....на футбол нету , народ нищий....неужели все в Москву ???.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о финансовом положении клуба.
«Буквально скоро мы узнаем, что происходит с финансами в клубе. Возникает просто ряд вопросов. Финансовое положение «Уфы» нестабильно. Ставить задачу выхода в РПЛ в такой ситуации не имеет смысла.
Ожидание решения главы республики? Нет, мы просто работаем», – сказал Газизов.
- «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
- Команда идет на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.