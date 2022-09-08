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    У «Уфы» нет задачи вернуться в РПЛ: «Финансовое положение клуба нестабильно»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о финансовом положении клуба.

    «Буквально скоро мы узнаем, что происходит с финансами в клубе. Возникает просто ряд вопросов. Финансовое положение «Уфы» нестабильно. Ставить задачу выхода в РПЛ в такой ситуации не имеет смысла.

    Ожидание решения главы республики? Нет, мы просто работаем», – сказал Газизов.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда идет на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2023

      моэм 36 минут назад

      Интересно , а куда уходят все деньги от нефти ?....на футбол нету , народ нищий....неужели все в Москву ???.

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