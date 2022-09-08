Бензема пропустит почти месяц из-за травмы (Marca)

Нападающий «Реала» Карим Бензема выбыл на более длительный срок, чем ожидалось.

По информации Marca, француз пропустит почти месяц – его возвращение на поле возможно 2 октября в матче против «Осасуны».

У 34-летнего футболиста диагностировано повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра.