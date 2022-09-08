Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бензема пропустит почти месяц из-за травмы (Marca)

    Нападающий «Реала» Карим Бензема выбыл на более длительный срок, чем ожидалось.

    По информации Marca, француз пропустит почти месяц – его возвращение на поле возможно 2 октября в матче против «Осасуны».

    У 34-летнего футболиста диагностировано повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра.

    • Бензема травмировался во вторник в матче ЛЧ с «Селтиком» (3:0).
    • Форвард забил 4 гола в 6 играх нового сезона.

    Новости по теме
    «Реал» назвал диагноз травмированного Бензема 1
    Левандовски вошел в тройку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
    Стало известно, на какой срок выбыл Бензема
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1084

      САНЁК17 3 часа назад

      Это большая потеря, Азару пришло время себя показать,на что он способен

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11