Бензема пропустит почти месяц из-за травмы (Marca)

Это большая потеря, Азару пришло время себя показать,на что он способен
Нападающий «Реала» Карим Бензема выбыл на более длительный срок, чем ожидалось.
По информации Marca, француз пропустит почти месяц – его возвращение на поле возможно 2 октября в матче против «Осасуны».
У 34-летнего футболиста диагностировано повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра.
- Бензема травмировался во вторник в матче ЛЧ с «Селтиком» (3:0).
- Форвард забил 4 гола в 6 играх нового сезона.