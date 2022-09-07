В «Челси» объяснили отставку Тухеля

Зря, нужно было Роналду брать,вот что будет если рангника послушать
Пресс-служба «Челси» пояснила увольнение главного тренера Томаса Тухеля.
«Благодарим Тухеля и его штаб за приложенные усилия. Томас войдет в историю клуба.
Владельцы клуба продолжают работу по продвижению «Челси». Они посчитали, что пришло время сменить тренера», – написали лондонцы.
- Тухель работал в «Челси» с января 2021 года.
- При нем команда выиграла ЛЧ, клубный чемпионат мира.
- После 6 туров АПЛ «Челси» идет на 6-м месте.