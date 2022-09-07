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    В «Челси» объяснили отставку Тухеля

    Пресс-служба «Челси» пояснила увольнение главного тренера Томаса Тухеля.

    «Благодарим Тухеля и его штаб за приложенные усилия. Томас войдет в историю клуба.

    Владельцы клуба продолжают работу по продвижению «Челси». Они посчитали, что пришло время сменить тренера», – написали лондонцы.

    • Тухель работал в «Челси» с января 2021 года.
    • При нем команда выиграла ЛЧ, клубный чемпионат мира.
    • После 6 туров АПЛ «Челси» идет на 6-м месте.

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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