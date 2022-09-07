В «Челси» объяснили отставку Тухеля

Пресс-служба «Челси» пояснила увольнение главного тренера Томаса Тухеля.

«Благодарим Тухеля и его штаб за приложенные усилия. Томас войдет в историю клуба.

Владельцы клуба продолжают работу по продвижению «Челси». Они посчитали, что пришло время сменить тренера», – написали лондонцы.