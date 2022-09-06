«Лукойл» доверяет Абаскалю и не уволит его из «Спартака» до зимы (Metaratings)

Вполне разумно. И так в последнее время постоянные изменения и замены тренеров и ген директоров.
Новый владелец «Спартака» «Лукойл» предоставил карт-бланш главному тренеру Гильермо Абаскалю и его тренерскому штабу до зимы.
По информации Metaratings, новые владельцы также не планируют до этого времени назначать нового спортивного директора. Спортивным блоком будут руководить тренерский штаб, генеральный директор Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
- Абаскаль возглавил команду летом.