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    «Лукойл» доверяет Абаскалю и не уволит его из «Спартака» до зимы (Metaratings)

    Новый владелец «Спартака» «Лукойл» предоставил карт-бланш главному тренеру Гильермо Абаскалю и его тренерскому штабу до зимы.

    По информации Metaratings, новые владельцы также не планируют до этого времени назначать нового спортивного директора. Спортивным блоком будут руководить тренерский штаб, генеральный директор Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • Абаскаль возглавил команду летом.

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    Источник: Metaratings

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    06.09.2022 09:28
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +97940

      zigbert 9 часов назад

      Вполне разумно. И так в последнее время постоянные изменения и замены тренеров и ген директоров.

      1
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      Рейтинг: +25374

      JTherry 11 часов назад

      текст поста явно не соответствует заголовку, в тексте говорится о назначении спортивного директора, коим Абаскаль не является...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4061

      mutabor0992 15 часов назад

      Доверяют до зимы...

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      Рейтинг: +2023

      моэм 15 часов назад

      Ни два ни полтора , решение в стиле Федуна ... если бы доверяли , то предоставили хотя бы один раз самому подготовить команду ... взять пару - тройку игроков "под свою игру" , наиграть СВОИ схемы , объяснить игрокам своё понимание игры , наладить плотное и органическое взаимодействие со спортивным менеджментом команды ....и новое руководство считает что на это достаточно два месяца ???....кстати нет спортивного директор -правой руки любого тренера ...Федун ушёл , но дело Федуна продолжает жить ....новые тоже не шарят в футболе

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      Рейтинг: +9435

      САДЫЧОК 15 часов назад

      А , чё , ему доверять то ?
      Чувак приехал сюда учиться ! Пусть учится , в каком нибудь Уотфорде.
      Ничего , он не показывает интересного. Ну и что , что играл , проигрывая , в 3 нападающих ! Слишком жирно , для Абаскаля возглавлять Спартак !

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      Рейтинг: +516

      Спартач80 > САДЫЧОК 14 часов назад

      И какие кандидатуры лучше сейчас?

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      Рейтинг: +7893

      piligrim1986 16 часов назад

      да пусть хоть один стабильно поработает. да, пока слабенько на фоне конкурентов, но прогресс виден

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