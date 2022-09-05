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    Умяров объяснил, почему «Спартак» проиграл «Зениту»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

    «Так бывает. Не получилось забить вот и все», — сказал Умяров.

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 14:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1459

      alefreddy 8 часов назад

      Кроме Соболева и выделить некого слабый состав

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      Рейтинг: +5915

      Давид59 13 часов назад

      Умяров прав. Всего-то делов. Надо было просто забить. Это же так просто.

      1
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      Рейтинг: +15411

      NewLife 13 часов назад

      Задним числом замечу, что Максименко часто пускает дальние мячи, поскольку не может найти правильное место в штрафной и вратарской. Он, видимо, боится, что его обведут или перекинут, но не лучше стоять в глубине вратарской и поучать гол с любого дальнего удара в угол.

      1
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      Рейтинг: +13560

      playsh 14 часов назад

      Спартак проиграл по делу и слава богу,что счёт достойный,а не унизительный.Сейчас главное для команды не забывать,сколько раз ещё в этом сезоне им играть с Питером,а посему взять себя в руки и не превратиться в мальчиков для битья.

      4
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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > playsh 10 часов назад

      Это не имеет никакого значения. Достоин не достоин, есть результат и обстоятельства непреодолимой силы, способные решить исход матча в пользу любой команды. Зенит таких обстоятельства лишают в каждом матче.

      0
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      Рейтинг: +10673

      "supermax" 15 часов назад

      скорее уж у Зенита не получилось забить....а у нас всего один момент в конце был с участием Промеса.....Умяров последний кто должен объяснять почему проиграли

      4
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      Рейтинг: +3820

      raritet 15 часов назад

      Умяров, ты это о чем? Если в створ всего 2 удара за весь матч. То о чем речь? Зенит не забил как минимум еще пару-тройку мячей- сбился прицел. Сначала посмотри статистику , а потом уже можешь говорить.

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      Рейтинг: +421

      Красногвардейчик 15 часов назад

      А так мы типа сильнее были)))))

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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > Красногвардейчик 14 часов назад

      Ребята, очнитесь уже. Я не призываю объединяться против Зенита, но вы-то куда лезете после питерского матча ЦСКА?
      Вы адекватные? Там же идентичная история произошла. Стоило ЦСКА хоть немного напрячь Зенит, и полилось из всех щелей. Потом оправдывались неделю за невнятный оффсайд. Да это всё вишенка на торте , болельщикам ЦСКА просто посмотреть бы, как стая бразильцев толпой Набабкина буллила, как Барриос с жёлтой картой лёжа на газоне хватал мяч руками до свистка и получал ещё штрафной в свою пользу, с этого штрафного голевая атака Зенита началась. Посмотрите нормально. В матчах с помойкой арбитр буквально удерживает мяч на половине оппонента Зенита, лишь бы не убежали, лишь бы игроки Зенита силы не тратили на рывки по 60 метров. Все единоб

      3
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      Рейтинг: +421

      Красногвардейчик > Фитоняшич 13 часов назад

      Про то что **** **** быдланы....согласен полностью, но по игре вчерашней, зина превзошла

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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > Красногвардейчик 11 часов назад

      Я тебе уже объяснял причину. Арбитр буквально не даёт мячу оказаться на половине поля Зенита. В этом вся проблема.
      Он допускает отбор с нарушением правил на Зобнине, Вендел бьёт Зобнина по голове, Спартак отбивается 20 секунд, выбегает в контратаку и тут же звучит свисток на оказание помощи. Вот и отбились. Зенит пешком возвращается на свою половину поля, Спартак теряет силы и лишается преимущества. Всё. Загонять так можно любого. Про единоборства и говорить нечего - Кукуян их Спартак запретил.

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      Рейтинг: +421

      Красногвардейчик > Фитоняшич 9 часов назад

      Пока газпром беспределит в РПЛ, все разговоры бессмысленны

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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > Красногвардейчик 9 часов назад

      А когда они обретут смысл, интересно? В матчах не спортивной составляющей. Это не спорт. Это театр с дирижёрами.
      После этого глупо говорить о качестве игры команд.
      Спартак забил и сделал это изящно, легко , быстро. И после этого футбол в матче закончился. Было много нарушений Зенита, провокаций и командного оказания психологического воздействия. Второй тайм не сильно отличался. Будь судейство нейтральным, посмотрели бы футбол на встречных курсах. Как показал гол Спартака - Зенит небезгрешен. Ни один игрок Зенита в этой атаке предотвратить взятие ворот не смог.

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      Рейтинг: +421

      Красногвардейчик > Фитоняшич 8 часов назад

      Когда газпром уйдёт из Зенита....а про сам футбол.....если честно, то обе команды не показали качественного футбола, и очень хорошо что Европа закрыта для нас....позор был бы однозначный. Низкий уровень игры, у всех в РПЛ

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      Рейтинг: +32730

      oyabun 15 часов назад

      Действительно, фигня какая!

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