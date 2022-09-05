Умяров объяснил, почему «Спартак» проиграл «Зениту»

Кроме Соболева и выделить некого слабый состав
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.
«Так бывает. Не получилось забить вот и все», — сказал Умяров.
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.
«Так бывает. Не получилось забить вот и все», — сказал Умяров.
Задним числом замечу, что Максименко часто пускает дальние мячи, поскольку не может найти правильное место в штрафной и вратарской. Он, видимо, боится, что его обведут или перекинут, но не лучше стоять в глубине вратарской и поучать гол с любого дальнего удара в угол.
Спартак проиграл по делу и слава богу,что счёт достойный,а не унизительный.Сейчас главное для команды не забывать,сколько раз ещё в этом сезоне им играть с Питером,а посему взять себя в руки и не превратиться в мальчиков для битья.
скорее уж у Зенита не получилось забить....а у нас всего один момент в конце был с участием Промеса.....Умяров последний кто должен объяснять почему проиграли
А так мы типа сильнее были)))))
Ребята, очнитесь уже. Я не призываю объединяться против Зенита, но вы-то куда лезете после питерского матча ЦСКА?
Вы адекватные? Там же идентичная история произошла. Стоило ЦСКА хоть немного напрячь Зенит, и полилось из всех щелей. Потом оправдывались неделю за невнятный оффсайд. Да это всё вишенка на торте , болельщикам ЦСКА просто посмотреть бы, как стая бразильцев толпой Набабкина буллила, как Барриос с жёлтой картой лёжа на газоне хватал мяч руками до свистка и получал ещё штрафной в свою пользу, с этого штрафного голевая атака Зенита началась. Посмотрите нормально. В матчах с помойкой арбитр буквально удерживает мяч на половине оппонента Зенита, лишь бы не убежали, лишь бы игроки Зенита силы не тратили на рывки по 60 метров. Все единоб
Про то что **** **** быдланы....согласен полностью, но по игре вчерашней, зина превзошла
Я тебе уже объяснял причину. Арбитр буквально не даёт мячу оказаться на половине поля Зенита. В этом вся проблема.
Он допускает отбор с нарушением правил на Зобнине, Вендел бьёт Зобнина по голове, Спартак отбивается 20 секунд, выбегает в контратаку и тут же звучит свисток на оказание помощи. Вот и отбились. Зенит пешком возвращается на свою половину поля, Спартак теряет силы и лишается преимущества. Всё. Загонять так можно любого. Про единоборства и говорить нечего - Кукуян их Спартак запретил.
Пока газпром беспределит в РПЛ, все разговоры бессмысленны
А когда они обретут смысл, интересно? В матчах не спортивной составляющей. Это не спорт. Это театр с дирижёрами.
После этого глупо говорить о качестве игры команд.
Спартак забил и сделал это изящно, легко , быстро. И после этого футбол в матче закончился. Было много нарушений Зенита, провокаций и командного оказания психологического воздействия. Второй тайм не сильно отличался. Будь судейство нейтральным, посмотрели бы футбол на встречных курсах. Как показал гол Спартака - Зенит небезгрешен. Ни один игрок Зенита в этой атаке предотвратить взятие ворот не смог.
Когда газпром уйдёт из Зенита....а про сам футбол.....если честно, то обе команды не показали качественного футбола, и очень хорошо что Европа закрыта для нас....позор был бы однозначный. Низкий уровень игры, у всех в РПЛ