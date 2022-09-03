Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Погребняк: «Очевидно, что Захарян не готов играть за «Челси»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Челси» любит подписывать молодых, а потом отдавать их в аренду. Думаю, с Захаряном было бы так же. Очевидно, что на сегодняшний день Арсен не готов играть за «Челси». Чем привлeк? Скаутинг работает, молодой и перспективный игрок, выделяется в России.

    Но мы прекрасно понимаем уровень АПЛ, Захаряну нужно ещe много работать, учиться и прогрессировать. Если он ещe хочет доехать до Туманного Альбиона, то ему нужно сосредоточиться на ближайших играх. Желаю ему, чтобы доехал», – сказал экс-игрок «Рединга», «Фулхэма» Погребняк.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 54 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года. Трансфер как минимум отложен.

    Новости по теме
    «Из Нижнего чартер в Англию?» Мостовой рассказал, как шутил над Захаряном из-за его возможного перехода в «Челси» 1
    «Надеюсь, все будет». Захарян рассказал о возможном переходе из «Динамо» в «Челси» 13
    В «Динамо» сообщили, как Захарян отреагировал на срыв трансфера в «Челси» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2022 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11