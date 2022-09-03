Погребняк: «Очевидно, что Захарян не готов играть за «Челси»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Челси» любит подписывать молодых, а потом отдавать их в аренду. Думаю, с Захаряном было бы так же. Очевидно, что на сегодняшний день Арсен не готов играть за «Челси». Чем привлeк? Скаутинг работает, молодой и перспективный игрок, выделяется в России.

Но мы прекрасно понимаем уровень АПЛ, Захаряну нужно ещe много работать, учиться и прогрессировать. Если он ещe хочет доехать до Туманного Альбиона, то ему нужно сосредоточиться на ближайших играх. Желаю ему, чтобы доехал», – сказал экс-игрок «Рединга», «Фулхэма» Погребняк.