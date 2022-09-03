«Оренбург» и «Химки» объявили составы на стартовый матч восьмого тура РПЛ

Почему Садыгова нет в основе?
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Химок» на игру восьмого тура чемпионата России.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Гурциев, Сычевой.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Гбане, Долгов.
- Матч пройдет на оренбургском стадионе «Газовик».
- Начало – в 13:00 мск.
- «Оренбург» идет на 12-м месте в таблице РПЛ, «Химки» – на 11-м.
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