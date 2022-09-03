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    «Оренбург» и «Химки» объявили составы на стартовый матч восьмого тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Химок» на игру восьмого тура чемпионата России.

    «Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Гурциев, Сычевой.

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Гбане, Долгов.

    • Матч пройдет на оренбургском стадионе «Газовик».
    • Начало – в 13:00 мск.
    • «Оренбург» идет на 12-м месте в таблице РПЛ, «Химки» – на 11-м.

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    Источник: сайт РПЛ

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    03.09.2022 11:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 3 сентября, 12:26

      Почему Садыгова нет в основе?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5288

      Красногорск_Фан > АЛЕКС 58 3 сентября, 12:32

      Он присоединится к оргии во 2-м тайме. В самый разгар. Оренбург в прошлом матче проиграл 5-1. Будет дома реабилитироваться над замученными перелетом Химками.

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