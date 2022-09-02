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    Кокорин прокомментировал дебют за «Арис». У него ассист

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался после дебюта за команду. Он сделал голевой пас.

    «Отличная победа. Рад сыграть целый тайм. У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Выиграли 5:0, играть было легко, ведь в первом тайме мы добились преимущества и доминировали после», – сказал Кокорин.

    • «Арис» во 2-м туре чемпионата Кипра победил «Oлимпиaкoc» (5:0).
    • Кокорин вышел в перерыве и сделал ассист.
    • Игрок арендован у «Фиорентины».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2022 22:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +164

      odessakmv 3 сентября 2022, 02:01

      он делал все, чтобы увернутся от мяча, но не успел....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2053

      almanev 2 сентября 2022, 23:07

      А ссылка на греческий Олимпиакос

      0
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