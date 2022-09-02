Кокорин прокомментировал дебют за «Арис». У него ассист

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался после дебюта за команду. Он сделал голевой пас.

«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм. У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Выиграли 5:0, играть было легко, ведь в первом тайме мы добились преимущества и доминировали после», – сказал Кокорин.