Кокорин прокомментировал дебют за «Арис». У него ассист

он делал все, чтобы увернутся от мяча, но не успел....
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался после дебюта за команду. Он сделал голевой пас.
«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм. У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Выиграли 5:0, играть было легко, ведь в первом тайме мы добились преимущества и доминировали после», – сказал Кокорин.
- «Арис» во 2-м туре чемпионата Кипра победил «Oлимпиaкoc» (5:0).
- Кокорин вышел в перерыве и сделал ассист.
- Игрок арендован у «Фиорентины».