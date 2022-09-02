Мама Кокорина прокомментировала его дебют в «Арисе». У россиянина ассист

Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказалась после его дебюта за команду.

«Я еще до матча разговаривала с Сашей. Что говорила? Это секрет! Спасибо большое за поздравления. Очень приятно. Впереди белая полоса? Я очень надеюсь на это. Поздравляю Сашу», – сказала Кокорина.