Мама Кокорина прокомментировала его дебют в «Арисе». У россиянина ассист

Белая полоса была в Италии. Отдыхай и наслаждайся. Опять наступила чёрная,вкалывать придётся. Но это не надолго! Впереди белая полоса на Кипре.
Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказалась после его дебюта за команду.
«Я еще до матча разговаривала с Сашей. Что говорила? Это секрет! Спасибо большое за поздравления. Очень приятно. Впереди белая полоса? Я очень надеюсь на это. Поздравляю Сашу», – сказала Кокорина.
- «Арис» во 2-м туре чемпионата Кипра победил «Олимпиакос» (5:0).
- Кокорин вышел в перерыве и сделал ассист.
- Игрок арендован у «Фиорентины».