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    Мама Кокорина прокомментировала его дебют в «Арисе». У россиянина ассист

    Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказалась после его дебюта за команду.

    «Я еще до матча разговаривала с Сашей. Что говорила? Это секрет! Спасибо большое за поздравления. Очень приятно. Впереди белая полоса? Я очень надеюсь на это. Поздравляю Сашу», – сказала Кокорина.

    • «Арис» во 2-м туре чемпионата Кипра победил «Олимпиакос» (5:0).
    • Кокорин вышел в перерыве и сделал ассист.
    • Игрок арендован у «Фиорентины».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    02.09.2022 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2573

      АЛЕКС 58 3 сентября 2022, 07:35

      Белая полоса была в Италии. Отдыхай и наслаждайся. Опять наступила чёрная,вкалывать придётся. Но это не надолго! Впереди белая полоса на Кипре.

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      Рейтинг: +7878

      Томик 2 сентября 2022, 23:09

      Когда Саша видел белую полосу, он на встречку выезжал.

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