Где смотреть «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 3 сентября

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«Краснодар» и «Сочи» сыграют в матче 8-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 3 сентября.
- Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».
- Начало – в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Сочи
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Краснодар – Сочи
- Победа «Краснодара» – 2.65
- Ничья – 3.80
- Победа «Сочи» – 2.60