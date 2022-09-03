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    Где смотреть «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 3 сентября

    «Краснодар» и «Сочи» сыграют в матче 8-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в субботу, 3 сентября.
    • Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».
    • Начало – в 18:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Сочи

    Ставки на матч Краснодар – Сочи

    Коэффициенты:

    • Победа «Краснодара» – 2.65
    • Ничья – 3.80
    • Победа «Сочи» – 2.60

    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2022 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      0101 3 сентября, 18:24

      Краснодар - Сочи трансляцию можете посмотреть у нас в телеграмме, просто наберите в поиске Darkstreammaxs3

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