Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян еще должен поиграть в РПЛ, прежде чем ехать в Европу.

«Наверное, Арсен расстроился, что не перешeл в «Челси». Потянул бы он уровень АПЛ? Не знаю. Когда он туда приедет, будем смотреть. Он пока не перерос уровень РПЛ. Если будет чувствовать в себе силы, то в следующий раз надо ехать. Тут вопрос ещe в «Динамо», их интересы тоже надо учитывать», – сказал Широков.