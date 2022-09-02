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    Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян еще должен поиграть в РПЛ, прежде чем ехать в Европу.

    «Наверное, Арсен расстроился, что не перешeл в «Челси». Потянул бы он уровень АПЛ? Не знаю. Когда он туда приедет, будем смотреть. Он пока не перерос уровень РПЛ. Если будет чувствовать в себе силы, то в следующий раз надо ехать. Тут вопрос ещe в «Динамо», их интересы тоже надо учитывать», – сказал Широков.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 54 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года. Трансфер как минимум отложен.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2022 19:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 2 сентября 2022, 22:05

      Даже не читал весь текст. Все верно. Рано его перепиарили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 2 сентября 2022, 20:09

      Широков, у тебя махать ногами хорошо получается. Потому, что знаешь, что отмажут. А интервью давать это не твое...(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1902

      lek! 2 сентября 2022, 19:47

      Думаю быть в системе Челси лучше , чем играть в РПЛ без еврокубков .

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > lek! 2 сентября 2022, 20:12

      Ключевое слово - ИГРАТЬ. Пусть без еврокубков, но играть. В Челси же ГАРАНТИРОВАННАЯ лавка.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Житель планетв Земля 2 сентября 2022, 21:03

      Ну аренда. В которой будет все та же лавка...

      1
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