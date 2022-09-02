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    Гвардиола: «Месяц назад Холанд был катастрофой, а сейчас он готов разорвать АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил прогресс летнего новичка команды Эрлинга Холанда.

    • Норвежец перешел из «Боруссии» Д.
    • Форвард забил 9 голов в 6 матчах, в том числе оформил 2 хет-трика.

    «Месяц назад [после матча за Суперкубок Англии] Холанд был настоящей катастрофой, а сейчас он готов разорвать АПЛ.

    Мы в восторге от того, как Эрлинг адаптируется. Также в этом процессе важна помощь тренерского штаба и персонала», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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    02.09.2022 16:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1132

      Soccerdealer63 3 сентября 2022, 23:47

      А...По мне так 5 голов в 4-х турах в 34 года от Роберта Левандовски будут покруче, чем 10 голов в 6-ти турах в ... 22 года от Холанда)))
      Поживём 12 лет и ... вспомним ли норвега?)

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