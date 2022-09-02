Гвардиола: «Месяц назад Холанд был катастрофой, а сейчас он готов разорвать АПЛ»

А...По мне так 5 голов в 4-х турах в 34 года от Роберта Левандовски будут покруче, чем 10 голов в 6-ти турах в ... 22 года от Холанда)))
Поживём 12 лет и ... вспомним ли норвега?)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил прогресс летнего новичка команды Эрлинга Холанда.
- Норвежец перешел из «Боруссии» Д.
- Форвард забил 9 голов в 6 матчах, в том числе оформил 2 хет-трика.
«Месяц назад [после матча за Суперкубок Англии] Холанд был настоящей катастрофой, а сейчас он готов разорвать АПЛ.
Мы в восторге от того, как Эрлинг адаптируется. Также в этом процессе важна помощь тренерского штаба и персонала», – сказал Гвардиола.