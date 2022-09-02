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    Баньяц назвал главное различие чемпионатов России и Сербии

    Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался об уровне РПЛ.

    – Какие впечатления от клуба?

    – У «Краснодара» отличные условия: база, стадион, академия. У меня нет никаких проблем.

    – Что изменилось по сравнению с Сербией в России?

    – В России играют быстрее. В Сербии медленнее темп игры, движение, динамика. Поэтому мне пока тяжело адаптироваться, надо привыкнуть.

    – Какие цели на сезон?

    – 10-12 очков по системе гол+пас. Было бы хорошо.

    – «Краснодар» – трамплин в Европу или хочешь остаться подольше?

    – Не знаю, буду двигаться небольшими шагами. Для меня сейчас «Краснодар» – топ-клуб. У меня контракт на несколько лет. После буду думать, что для меня лучше.

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    Источник: Sport24

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    02.09.2022 11:21
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