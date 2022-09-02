Баньяц назвал главное различие чемпионатов России и Сербии

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался об уровне РПЛ.
– Какие впечатления от клуба?
– У «Краснодара» отличные условия: база, стадион, академия. У меня нет никаких проблем.
– Что изменилось по сравнению с Сербией в России?
– В России играют быстрее. В Сербии медленнее темп игры, движение, динамика. Поэтому мне пока тяжело адаптироваться, надо привыкнуть.
– Какие цели на сезон?
– 10-12 очков по системе гол+пас. Было бы хорошо.
– «Краснодар» – трамплин в Европу или хочешь остаться подольше?
– Не знаю, буду двигаться небольшими шагами. Для меня сейчас «Краснодар» – топ-клуб. У меня контракт на несколько лет. После буду думать, что для меня лучше.
- Баньяц пополнил «Краснодар» летом.
- Команда идет в РПЛ 4-й.
Источник: Sport24