Баньяц назвал главное различие чемпионатов России и Сербии

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался об уровне РПЛ.

– Какие впечатления от клуба?

– У «Краснодара» отличные условия: база, стадион, академия. У меня нет никаких проблем.

– Что изменилось по сравнению с Сербией в России?

– В России играют быстрее. В Сербии медленнее темп игры, движение, динамика. Поэтому мне пока тяжело адаптироваться, надо привыкнуть.

– Какие цели на сезон?

– 10-12 очков по системе гол+пас. Было бы хорошо.

– «Краснодар» – трамплин в Европу или хочешь остаться подольше?

– Не знаю, буду двигаться небольшими шагами. Для меня сейчас «Краснодар» – топ-клуб. У меня контракт на несколько лет. После буду думать, что для меня лучше.