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    У Роналду ни одного голевого действия в первых пяти матчах АПЛ

    «МЮ» обыграл «Лестер» (1:0) на выезде в 5-м туре АПЛ.

    Нападающий клуба из Манчестера Криштиану Роналду не совершил ни одного голевого действия в пяти матчах нового сезона АПЛ.

    • Роналду третий раз подряд вышел на поле на замену.
    • Португалец лишь однажды в этом сезоне вышел в старте «МЮ».
    • Он хотел сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2022 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      эд100 2 сентября 2022, 07:46

      Будет день, будет пища. На скамейке не позабиваешь. Свои 20 минут с Лестером провёл достойно. Надеюсь зимой ему всё же удастся свалить из мёртвого болота Юнайтед.

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