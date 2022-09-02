У Роналду ни одного голевого действия в первых пяти матчах АПЛ

Будет день, будет пища. На скамейке не позабиваешь. Свои 20 минут с Лестером провёл достойно. Надеюсь зимой ему всё же удастся свалить из мёртвого болота Юнайтед.
«МЮ» обыграл «Лестер» (1:0) на выезде в 5-м туре АПЛ.
Нападающий клуба из Манчестера Криштиану Роналду не совершил ни одного голевого действия в пяти матчах нового сезона АПЛ.
- Роналду третий раз подряд вышел на поле на замену.
- Португалец лишь однажды в этом сезоне вышел в старте «МЮ».
- Он хотел сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.