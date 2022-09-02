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    Кураньи помог Кокорину уйти из «Фиорентины» в «Арис»

    Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал о своем участии в переходе форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

    – Я хорошо знаю Кокорина, руководство и еще пару человек в «Арисе». Они искали форварда с качествами, которые есть у Кокорина.

    – Почему решили участвовать в сделке?

    – Это моя работа, ха-ха. Это хорошая сделка, все с нее могут получить выгоду. Кокорин не играл последние два года, и для него сейчас важно быть в обойме и играть.

    Уверен, что у него это получится в «Арисе». Всем будет хорошо.

    – Были другие варианты?

    – Да, были предложения из России и Турции. Но подумали, что с «Арисом» будет лучшее комбо – тренер [Шпилевский] и игроки хорошо сочетаются.

    Все уверены, что Кокорин сможет набрать форму, вернуться сильнее и перезапустить карьеру.

    • Кокорин и Кураньи вместе выступали за «Динамо».
    • Россиянин перешел в «Арис» на правах аренды.
    • В составе «Фиорентины» он провел 11 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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