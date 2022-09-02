Кураньи помог Кокорину уйти из «Фиорентины» в «Арис»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал о своем участии в переходе форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».
– Я хорошо знаю Кокорина, руководство и еще пару человек в «Арисе». Они искали форварда с качествами, которые есть у Кокорина.
– Почему решили участвовать в сделке?
– Это моя работа, ха-ха. Это хорошая сделка, все с нее могут получить выгоду. Кокорин не играл последние два года, и для него сейчас важно быть в обойме и играть.
Уверен, что у него это получится в «Арисе». Всем будет хорошо.
– Были другие варианты?
– Да, были предложения из России и Турции. Но подумали, что с «Арисом» будет лучшее комбо – тренер [Шпилевский] и игроки хорошо сочетаются.
Все уверены, что Кокорин сможет набрать форму, вернуться сильнее и перезапустить карьеру.
- Кокорин и Кураньи вместе выступали за «Динамо».
- Россиянин перешел в «Арис» на правах аренды.
- В составе «Фиорентины» он провел 11 матчей без голевых действий.