«Локомотив» бесплатно отдал португальскому клубу 19-летнего Зиновича

Не локомотив отдал, а бывший игрок локомотива в статусе свободного агента перешел в португальский клуб
«Витория Гимараеш» объявила о переходе полузащитника «Локомотива» Кирилла Зиновича.
19-летний футболист сменил команду в качестве свободного агента.
С португальским клубом хавбек заключил контракт до 2025 года.
- Зинович выступал за «Локо» с июля 2021 года.
- В его активе 5 матчей за основную команду.
- Рыночная стоимость белоруса – 250 тысяч евро.
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