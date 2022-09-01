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    «Локомотив» бесплатно отдал португальскому клубу 19-летнего Зиновича

    «Витория Гимараеш» объявила о переходе полузащитника «Локомотива» Кирилла Зиновича.

    19-летний футболист сменил команду в качестве свободного агента.

    С португальским клубом хавбек заключил контракт до 2025 года.

    • Зинович выступал за «Локо» с июля 2021 года.
    • В его активе 5 матчей за основную команду.
    • Рыночная стоимость белоруса – 250 тысяч евро.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: сайт «Витории Гимараеш»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1607

      vmonomah17 25 минут назад

      Не локомотив отдал, а бывший игрок локомотива в статусе свободного агента перешел в португальский клуб

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