«Манчестер Юнайтед» завершил переход Антони из «Аякса» за 95 миллионов

Правый вингер Антони заключил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Клуб АПЛ объявил о трансфере игрока еще во вторник, однако ему потребовалось дополнительное время на медосмотр, получение рабочей визы и подписание соглашения до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

«МЮ» заплатил «Аяксу» за бразильца 95 миллионов евро. Сумма сделки может достигнуть 100 миллионов за счет бонусов.