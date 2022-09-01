«Манчестер Юнайтед» завершил переход Антони из «Аякса» за 95 миллионов

Правый вингер Антони заключил контракт с «Манчестер Юнайтед».
Клуб АПЛ объявил о трансфере игрока еще во вторник, однако ему потребовалось дополнительное время на медосмотр, получение рабочей визы и подписание соглашения до 2027 года с опцией продления еще на сезон.
«МЮ» заплатил «Аяксу» за бразильца 95 миллионов евро. Сумма сделки может достигнуть 100 миллионов за счет бонусов.
- Антони выступал за «Аякс» с 2020 года.
- В его активе 24 гола и 22 ассиста в 82 матчах.
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»