Агент назвал зарплату Дзюбы в «Демирспоре»

Агент Малик Арутюнов объяснил, почему нападающий Артем Дзюба перешел в «Адана Демирспор».

– Почему у Дзюбы срослось именно с «Аданой»?

– Сыграли разговоры об уходе Балотелли и статистика. Она говорит за Дзюбу – в «Адане» поверили, что он много забивает, несмотря на спад в концовке последнего сезона. Плюс Артем пошел на уступки по зарплате и получил в «Адане» контракт на полтора миллиона евро в год.