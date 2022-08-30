Агент назвал зарплату Дзюбы в «Демирспоре»

Агент Малик Арутюнов объяснил, почему нападающий Артем Дзюба перешел в «Адана Демирспор».
– Почему у Дзюбы срослось именно с «Аданой»?
– Сыграли разговоры об уходе Балотелли и статистика. Она говорит за Дзюбу – в «Адане» поверили, что он много забивает, несмотря на спад в концовке последнего сезона. Плюс Артем пошел на уступки по зарплате и получил в «Адане» контракт на полтора миллиона евро в год.
- Дзюба присоединился к «Адана Демирспору» в середине августа как свободный агент.
- До этого Дзюба провел 7 сезонов в «Зените».
- Он забил за «Адана Демирспор» в дебютном матче против «Фенербахче».
Источник: Sport24