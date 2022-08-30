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    «Оренбург» отреагировал на желание «Зенита» перенести матч девятого тура РПЛ

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о готовности клуба перенести игру с «Зенитом».

    «Да, мы получили письмо от «Зенита» с просьбой о переносе матча с 11 сентября на 10-е. Но больше ничего не произошло – пока всe осталось как есть.

    Мы не против переноса матча, потому что после этой встречи нам лететь на кубковую игру в Ростов.

    Конечно, нам хотелось бы получить ещe один свободный день. Но всe зависит от решения РФС», – сказал Андреев.

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    Источник: «Чемпионат»

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