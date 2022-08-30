Вингер «Торпедо» Эркинов хочет поиграть в «Спартаке»

Это пи...ц.
Идиоты , этот вопрос задайте всем игрокам РПЛ и думаю 80% ( минимум ) ответят так же.
Атакующий полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов рассказал о желании выступать за «Спартак».
«Интерес «Спартака» до перехода в «Торпедо»? Не слышал об этом, со мной не связывались.
Хотел бы играть там когда-нибудь? Конечно, хотел бы, «Спартак» – большой клуб», – заявил 21-летний футболист.
- Эркинов перешел в «Торпедо» в июле.
- В его активе 6 матчей без голевых действий.
- Рыночная стоимость узбека – 500 тысяч евро.