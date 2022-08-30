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    Вингер «Торпедо» Эркинов хочет поиграть в «Спартаке»

    Атакующий полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов рассказал о желании выступать за «Спартак».

    «Интерес «Спартака» до перехода в «Торпедо»? Не слышал об этом, со мной не связывались.

    Хотел бы играть там когда-нибудь? Конечно, хотел бы, «Спартак» – большой клуб», – заявил 21-летний футболист.

    • Эркинов перешел в «Торпедо» в июле.
    • В его активе 6 матчей без голевых действий.
    • Рыночная стоимость узбека – 500 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11500

      Алексей З 1 час назад

      Это пи...ц.
      Идиоты , этот вопрос задайте всем игрокам РПЛ и думаю 80% ( минимум ) ответят так же.

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      Рейтинг: +83

      dragoff 2 часа назад

      Поздно, это только при федуне с заремой можно было просто прийти и немного поиграть за Спартак)))))) Или потренировать играющих

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