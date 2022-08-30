Где смотреть «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 30 августа

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче 1-го тура Кубка России.
Угадай победителя и получи 2000 рублей
- Игра состоится во вторник, 30 августа.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлай-трансляцию.
- Начало – в 19:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Крылья Советов
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Крылья Советов
- Победа «Спартака» – 1.60
- Ничья – 4.40
- Победа «Крыльев Советов» – 4.90
Источник: «Бомбардир»