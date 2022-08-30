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    Где смотреть «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 30 августа

    «Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче 1-го тура Кубка России.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится во вторник, 30 августа.
    • Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
    • Начало – в 19:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Крылья Советов

    • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир начнется в 18:30 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Спартак – Крылья Советов

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.60
    • Ничья – 4.40
    • Победа «Крыльев Советов» – 4.90

    Источник: «Бомбардир»

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