«Волос» назвал «Спартаку» цену на Фернандеса

Не знаю. Если очень хотят именно его, то зачем мелочиться, просят копейки.
А если жалко даже полтора ляма на игрока, то он просто и не нужен , получается.
Стало известно, за какую сумму «Волос» готов продать «Спартаку» полузащитника Паоло Фернандеса.
Греческий клуб требует за игрока 1,5 миллиона евро.
Рыночная стоимость 24-летнего испанца в 2,5 раза ниже – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» Фернандес забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».