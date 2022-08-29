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    «Волос» назвал «Спартаку» цену на Фернандеса

    Стало известно, за какую сумму «Волос» готов продать «Спартаку» полузащитника Паоло Фернандеса.

    Греческий клуб требует за игрока 1,5 миллиона евро.

    Рыночная стоимость 24-летнего испанца в 2,5 раза ниже – 600 тысяч евро.

    • В составе «Волоса» Фернандес забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: Sport24

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    29.08.2022 23:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +110

      Фитоняшич 1 час назад

      Не знаю. Если очень хотят именно его, то зачем мелочиться, просят копейки.
      А если жалко даже полтора ляма на игрока, то он просто и не нужен , получается.

      1
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      Рейтинг: +2157

      fakeid 1 час назад

      мало просят. надо было, как славия, которая за 800 тыщ купила чувака, похожего на швабру. крал назывался. а через полгода впарила его хрякам за 12 лямов. получается, в 15 раз дороже. рекордный развод федуна! гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +110

      Фитоняшич > fakeid 1 час назад

      История про Сутормина мне больше нравится всё-таки.

      2
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      Рейтинг: +110

      Фитоняшич > fakeid 1 час назад

      Вам Бразильцев продают в десятки раз дороже, чем они стоят.

      2
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      Рейтинг: +761

      шахта Заполярная > Фитоняшич 1 час назад

      Да еще больных, которые еще год лечатся.

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      Рейтинг: +2157

      fakeid > Фитоняшич 27 минут назад

      ну так ты, быть может, перечислишь поимённо, какие это бразильцы стоят в ДЕСЯТКИ раз дешевле, чем зенит за них заплатил? а если не сможешь (а ты не сможешь) - то то гнида тарасофская. и дезеув заодно)

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      Рейтинг: +25142

      JTherry 1 час назад

      насколько я понимаю, Спартак не готов платить за Фернандеса Волосу больше миллиона при стоимости на трансфермаркете 600 тысяч евро...

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