Джикия высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

– Захарян вот‑вот перейдет в «Челси»? Здорово?

– Буду только рад за него. Как и за любого другого футболиста, который уезжает в Европу в топ‑клуб. Обязательно напишу Арсену и пожелаю удачи.

– Сможет ли он потянуть уровень АПЛ?

– Захарян – качественный и хороший футболист. Если есть интерес со стороны такого клуба, как «Челси», то он качественный футболист.