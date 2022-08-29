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    Джикия высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    – Захарян вот‑вот перейдет в «Челси»? Здорово?

    – Буду только рад за него. Как и за любого другого футболиста, который уезжает в Европу в топ‑клуб. Обязательно напишу Арсену и пожелаю удачи.

    – Сможет ли он потянуть уровень АПЛ?

    – Захарян – качественный и хороший футболист. Если есть интерес со стороны такого клуба, как «Челси», то он качественный футболист.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11460

      Алексей З 1 час назад

      Давайте уж дождёмся факта трансфера.

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