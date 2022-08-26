Овечкин: «Забив за «Динамо», я осуществил мечту. Я фанат футбола»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил, что для него значит гол за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». Он состоялся в июне.

«Футбольный матч за московское «Динамо» — это самый запоминающийся момент лета. Осуществилась мечта, удалось забить гол. Тренер мне сказал, что я форвард таранного типа, а с Федором Смоловым договорились, что сыграем друг на друга. Офис у меня один, и он на льду, а здесь так получилось по моменту.

Я фанат футбола, у меня отец был профессиональным футболистом, но получил травму, а я был с детства увлечeн спортом и стал хоккеистом. На судьбу не жалуюсь», – сказал Овечкин.