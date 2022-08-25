«Спартак» собирается отсудить у Газизова 10 миллионов рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о планах требовать в судебном порядке 10 миллионов рублей от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Могу сообщить, что в ближайшее время «Спартак» подаст новый иск в суд Башкортостана с целью истребовать с Газизова судебные издержки по делам, которые он проиграл. Это сумма порядка 10 миллионов рублей», – сказала Завьялова.