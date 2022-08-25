«Спартак» собирается отсудить у Газизова 10 миллионов рублей

не слабые издержки по судам-то бегать, за что и боролся, Газик...)
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о планах требовать в судебном порядке 10 миллионов рублей от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.
«Могу сообщить, что в ближайшее время «Спартак» подаст новый иск в суд Башкортостана с целью истребовать с Газизова судебные издержки по делам, которые он проиграл. Это сумма порядка 10 миллионов рублей», – сказала Завьялова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».