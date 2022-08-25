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    «Спартак» собирается отсудить у Газизова 10 миллионов рублей

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о планах требовать в судебном порядке 10 миллионов рублей от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

    «Могу сообщить, что в ближайшее время «Спартак» подаст новый иск в суд Башкортостана с целью истребовать с Газизова судебные издержки по делам, которые он проиграл. Это сумма порядка 10 миллионов рублей», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24966

      JTherry 33 минуты назад

      не слабые издержки по судам-то бегать, за что и боролся, Газик...)

      0
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      Рейтинг: +2095

      АЛЕКС 58 1 час назад

      А говорил-Всё будет хорошо,если придёт адекватное руководство...Пришло! Радуйся!

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      Рейтинг: +302

      Красногвардейчик 1 час назад

      Бедный Шамиль)))

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