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    Ткаченко ответил на вопрос о готовности работать в «Спартаке»

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, интересна ли ему работа в «Спартаке».

    Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что доверил бы Ткаченко спортивный блок московского клуба.

    «Спасибо Косте Геничу за такую прекрасную новость, мне многие стали звонить.

    Конечно, для любого человека из русского футбола работать в «Спартаке» – большая честь, но планов таких у меня не было, нет и в ближайшие пару лет точно не будет», – сказал Ткаченко.

    • В начале этой недели «Спартак» покинул Леонид Федун.
    • Новым владельцем клуба стала компания «Лукойл».
    • Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ после 6 туров.

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    Источник: Metaratings

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