«Лукойл» провел собеседование с 3-4 кандидатами на пост гендиректора «Спартака» («РБ Спорт»)

Руководство «Лукойла» рассматривает 3-4 кандидатов на пост гендиректора «Спартака».

«По нашим данным, новые владельцы клуба намерены назначить на руководящую должность своего человека. На сегодняшний день уже проведены собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на вакантный пост.

Один из претендентов – человек из «Лукойла», то есть максимально знакомый владельцам «Спартака» кандидат. Вероятно, эти изменения произойдут не раньше сентября», – сообщает «РБ Спорт».