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    «Лукойл» провел собеседование с 3-4 кандидатами на пост гендиректора «Спартака» («РБ Спорт»)

    Руководство «Лукойла» рассматривает 3-4 кандидатов на пост гендиректора «Спартака».

    «По нашим данным, новые владельцы клуба намерены назначить на руководящую должность своего человека. На сегодняшний день уже проведены собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на вакантный пост.

    Один из претендентов – человек из «Лукойла», то есть максимально знакомый владельцам «Спартака» кандидат. Вероятно, эти изменения произойдут не раньше сентября», – сообщает «РБ Спорт».

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16855

      Cleaner 1 час назад

      Неужто "один из претендентов" - Зарема???

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      Ответить
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      Рейтинг: +2715

      Play 1 час назад

      Возьмите Мостового, по его собственному мнению, он вообще всё знает. Он может за одну зарплату совмещать посты и ген.дира, и спорт.дира, и тренера, и даже интервью не хуже Заремы давать.

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      Рейтинг: +292

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Где тот Зиц председатель Фунт, как в 12 стульях, который займёт пост председателя? Гыгыгы

      1
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