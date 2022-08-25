«Лукойл» провел собеседование с 3-4 кандидатами на пост гендиректора «Спартака» («РБ Спорт»)

Руководство «Лукойла» рассматривает 3-4 кандидатов на пост гендиректора «Спартака».
«По нашим данным, новые владельцы клуба намерены назначить на руководящую должность своего человека. На сегодняшний день уже проведены собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на вакантный пост.
Один из претендентов – человек из «Лукойла», то есть максимально знакомый владельцам «Спартака» кандидат. Вероятно, эти изменения произойдут не раньше сентября», – сообщает «РБ Спорт».
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «РБ Спорт»