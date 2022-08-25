Роналду хотел перейти в дортмундскую «Боруссию» по трем причинам

В боруссии старше 30 футболиста не найдешь, а он в 37 хотел туда перейти, это не серия А где любят собирать пенсионеров
Стало известно, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду желал присоединиться к дортмундской «Боруссии» этим летом.
У 37-летнего футболиста были три причины:
- участие в ЛЧ – от этого зависит часть выплат по спонсорским контрактам;
- возможная победа в Бундеслиге – Роналду побеждал в АПЛ, Примере, Серии А и хотел выиграть еще одну топ-лигу;
- выступления на стадионе «Сигнал Идуна Парк» – португальца привлекает атмосфера на этой арене.