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    Роналду хотел перейти в дортмундскую «Боруссию» по трем причинам

    Стало известно, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду желал присоединиться к дортмундской «Боруссии» этим летом.

    У 37-летнего футболиста были три причины:

    • участие в ЛЧ – от этого зависит часть выплат по спонсорским контрактам;
    • возможная победа в Бундеслиге – Роналду побеждал в АПЛ, Примере, Серии А и хотел выиграть еще одну топ-лигу;
    • выступления на стадионе «Сигнал Идуна Парк» – португальца привлекает атмосфера на этой арене.

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    Источник: Get German Football News

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +122

      adekvat0726 58 минут назад

      В боруссии старше 30 футболиста не найдешь, а он в 37 хотел туда перейти, это не серия А где любят собирать пенсионеров

      0
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      Рейтинг: +16855

      Cleaner 1 час назад

      Зачем Боруссии игрок, который не выполняет указания тренера???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1859

      Maxi_7 2 часа назад

      Первая причина это ты, а вторая - все твои мечты...)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +182

      Боратти 3 часа назад

      по трем причинам, и при одном условии. Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1794

      lek! 3 часа назад

      Только вот Боруссия не захотела видеть у себя Роналду .

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