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    «Челси» готов заплатить 120 миллионов за нападающего «Милана»

    «Челси» намерен купить форварда «Милана» Рафаэля Леау до закрытия летнего трансферного окна.

    Итальянский клуб не хочет продавать ключевого игрока.

    Чтобы переубедить действующего победителя Серии А, «Челси» готов заплатить за португальца 120 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Леау забил 14 голов и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
    • Его контракт с «Миланом» действует до 2024 года.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 08:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +855

      Сделаны из Дерева 24 минуты назад

      Итальянский клуб не хочет продавать ключевого игрока.

      Лентяо ключевой игрок?? Ну ну точно. Продать не думая.Не то свободным уйдет как доллар с кессье))))

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