«Челси» готов заплатить 120 миллионов за нападающего «Милана»

Итальянский клуб не хочет продавать ключевого игрока.
Лентяо ключевой игрок?? Ну ну точно. Продать не думая.Не то свободным уйдет как доллар с кессье))))
«Челси» намерен купить форварда «Милана» Рафаэля Леау до закрытия летнего трансферного окна.
Итальянский клуб не хочет продавать ключевого игрока.
Чтобы переубедить действующего победителя Серии А, «Челси» готов заплатить за португальца 120 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Леау забил 14 голов и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Миланом» действует до 2024 года.