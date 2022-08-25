«Челси» готов заплатить 120 миллионов за нападающего «Милана»

«Челси» намерен купить форварда «Милана» Рафаэля Леау до закрытия летнего трансферного окна.

Итальянский клуб не хочет продавать ключевого игрока.

Чтобы переубедить действующего победителя Серии А, «Челси» готов заплатить за португальца 120 миллионов евро.