Товарищеский матч. «Манчестер Сити» на 99-й минуте ушел от поражения от «Барселоны» – 3:3

«Барселона» в товарищеском матче не победила на «Камп Ноу» «Манчестер Сити». Гости спаслись на 90+9 минуте благодаря пенальти.

Англичан тренирует Хосеп Гвардиола, который дважды брал Лигу чемпионов с «Барселоной».

У «Барселоны» забил Пьер-Эмерик Обамеянг, который, как ожидается, перейдет в «Челси».

На матч было продано 80000+ билетов.

Товарищеский матч

Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Альварес, 21; 1:1 – Обамеянг, 29; 2:1 – де Йонг, 67; 2:2 – Палмер, 70; 3:2 – Депай, 79; 3:3 – Марез, 90+9 (с пенальти).