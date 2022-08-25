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    Товарищеский матч. «Манчестер Сити» на 99-й минуте ушел от поражения от «Барселоны» – 3:3

    «Барселона» в товарищеском матче не победила на «Камп Ноу» «Манчестер Сити». Гости спаслись на 90+9 минуте благодаря пенальти.

    Англичан тренирует Хосеп Гвардиола, который дважды брал Лигу чемпионов с «Барселоной».

    У «Барселоны» забил Пьер-Эмерик Обамеянг, который, как ожидается, перейдет в «Челси».

    На матч было продано 80000+ билетов.

    Товарищеский матч

    Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Альварес, 21; 1:1 – Обамеянг, 29; 2:1 – де Йонг, 67; 2:2 – Палмер, 70; 3:2 – Депай, 79; 3:3 – Марез, 90+9 (с пенальти).

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    Источник: Бомбардир.ру

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