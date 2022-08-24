Новые боссы «Спартака» заморозили продление контракта Селихова и покупку Горшкова и Ежова

Не продлять контракт с Селиховым - это что-то! 2й вратарь Лиги... А вот планы по полному переводу Крыльев в Спартак - это любопытно. Даже не помню, когда 3 и больше игроков из одного клуба в другой переходили в межсезонье... Разве что при разделке Анжи в Динамо...
Новое руководство «Спартака» заморозило продление контракта с вратарем Александром Селиховым и трансферы игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.
«Процесс продления контракт Селихова и покупка футболистов из Самары были практически завершены, но новые акционеры клуба решили заморозить оба процесса.
Один из возможных руководителей «Спартака» Евгений Хавкин, о котором я писал не так давно, в данный момент находится в отпуске. Ожидается, что новое руководство приступит к работе в первых числах сентября», – написал журналист «СЭ» Максим Алланазаров в телеграме.
- Новым владельцем «Спартака» стал «Лукойл».
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.