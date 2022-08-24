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    Новые боссы «Спартака» заморозили продление контракта Селихова и покупку Горшкова и Ежова

    Новое руководство «Спартака» заморозило продление контракта с вратарем Александром Селиховым и трансферы игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.

    «Процесс продления контракт Селихова и покупка футболистов из Самары были практически завершены, но новые акционеры клуба решили заморозить оба процесса.

    Один из возможных руководителей «Спартака» Евгений Хавкин, о котором я писал не так давно, в данный момент находится в отпуске. Ожидается, что новое руководство приступит к работе в первых числах сентября», – написал журналист «СЭ» Максим Алланазаров в телеграме.

    • Новым владельцем «Спартака» стал «Лукойл».
    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17137

      житель СПб 1 час назад

      Не продлять контракт с Селиховым - это что-то! 2й вратарь Лиги... А вот планы по полному переводу Крыльев в Спартак - это любопытно. Даже не помню, когда 3 и больше игроков из одного клуба в другой переходили в межсезонье... Разве что при разделке Анжи в Динамо...

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      Рейтинг: +828

      kliker > житель СПб 1 час назад

      Без паники. Сейчас из отпуска все выйдут, счета разморозят и резолюции наложат.

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      Рейтинг: +2436

      Челнинец > житель СПб 18 минут назад

      А ты вспомни свой клуб как они Ростов разобрали 2017 году

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