Новые боссы «Спартака» заморозили продление контракта Селихова и покупку Горшкова и Ежова

Новое руководство «Спартака» заморозило продление контракта с вратарем Александром Селиховым и трансферы игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.

«Процесс продления контракт Селихова и покупка футболистов из Самары были практически завершены, но новые акционеры клуба решили заморозить оба процесса.

Один из возможных руководителей «Спартака» Евгений Хавкин, о котором я писал не так давно, в данный момент находится в отпуске. Ожидается, что новое руководство приступит к работе в первых числах сентября», – написал журналист «СЭ» Максим Алланазаров в телеграме.