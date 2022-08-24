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  • Новые боссы «Спартака» заморозили продление контракта Селихова и покупку Горшкова и Ежова

Новые боссы «Спартака» заморозили продление контракта Селихова и покупку Горшкова и Ежова

24 августа 2022, 13:57
8

Новое руководство «Спартака» заморозило продление контракта с вратарем Александром Селиховым и трансферы игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.

«Процесс продления контракт Селихова и покупка футболистов из Самары были практически завершены, но новые акционеры клуба решили заморозить оба процесса.

Один из возможных руководителей «Спартака» Евгений Хавкин, о котором я писал не так давно, в данный момент находится в отпуске. Ожидается, что новое руководство приступит к работе в первых числах сентября», – написал журналист «СЭ» Максим Алланазаров в телеграме.

  • Новым владельцем «Спартака» стал «Лукойл».
  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Селихов Александр Ежов Роман Горшков Юрий
Комментарии (8)
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житель СПб
1661339522
Не продлять контракт с Селиховым - это что-то! 2й вратарь Лиги... А вот планы по полному переводу Крыльев в Спартак - это любопытно. Даже не помню, когда 3 и больше игроков из одного клуба в другой переходили в межсезонье... Разве что при разделке Анжи в Динамо...
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paracetamol
1661346168
Селихов - питерский воспитанник, туда ему и дорога, вместо Мишки! А Горшков и Ежов и КС пригодятся!
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jek718875
1661349947
Новая метла вместо Селихова хочет Мануэля Нойера
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Shotlandets86
1661351861
Про Свинтак переименовывать либо в Свинтаново, либо в Крылья Свинь_и или Копыта Советов.)))
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