«Бавария» хочет подписать Френки де Йонга по схеме трансфера Коутиньо

Тогда идите на хер
«Бавария» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.
Мюнхенский клуб готов подписать 25-летнего футболиста, но только по схеме трансфера Филиппе Коутиньо.
Речь идет об аренде до конца сезона с опцией необязательного выкупа.
«Бавария» хочет усилиться игроком топ-уровня, однако не собирается сейчас тратить большую сумму на голландца.
Пока неизвестно, устраивают ли такие условия «Барсу», которой срочно нужны деньги для регистрации всех новичков.
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