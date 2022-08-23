«Бавария» хочет подписать Френки де Йонга по схеме трансфера Коутиньо

«Бавария» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

Мюнхенский клуб готов подписать 25-летнего футболиста, но только по схеме трансфера Филиппе Коутиньо.

Речь идет об аренде до конца сезона с опцией необязательного выкупа.

«Бавария» хочет усилиться игроком топ-уровня, однако не собирается сейчас тратить большую сумму на голландца.

Пока неизвестно, устраивают ли такие условия «Барсу», которой срочно нужны деньги для регистрации всех новичков.