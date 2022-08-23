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    «Бавария» хочет подписать Френки де Йонга по схеме трансфера Коутиньо

    «Бавария» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

    Мюнхенский клуб готов подписать 25-летнего футболиста, но только по схеме трансфера Филиппе Коутиньо.

    Речь идет об аренде до конца сезона с опцией необязательного выкупа.

    «Бавария» хочет усилиться игроком топ-уровня, однако не собирается сейчас тратить большую сумму на голландца.

    Пока неизвестно, устраивают ли такие условия «Барсу», которой срочно нужны деньги для регистрации всех новичков.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13810

      Skull_Boy 2 часа назад

      Тогда идите на хер

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