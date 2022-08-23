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    Колосков: «Дзюба не забил в дебютном матче, а добил мяч в пустые ворота»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дебютный гол нападающего Артема Дзюбы за «Демирспор» в матче с «Фенербахче» (2:4).

    «Во-первых, что есть Дзюба, что его нет — мне всe равно. Меня эта фигура не интересует. Во-вторых, он не забил гол, а добил мяч, который пересекал линию ворот — это не заслуга.

    В-третьих, какой он лидер? Как я прочитал отчeт, он там ничем не отметился. Он давно вышел из возраста, когда может быть лидером. Дзюба будет в Турции средним игроком, будет играть, но ничего выдающегося он там не сделает», — сказал Колосков.

    • 34-летний россиянин вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес два удара по воротам и выиграл пять верховых единоборств.
    • Артем получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5121

      Беспонтий 1 час назад

      значит интересует раз подробности такие знает

      почётный деда всего и всея на свете
      топил ночью за Фенер видимо

      0
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      Рейтинг: +587

      чаппай 1 час назад

      Обычный гол нападающего, нечего там обсуждать

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