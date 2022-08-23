Колосков: «Дзюба не забил в дебютном матче, а добил мяч в пустые ворота»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дебютный гол нападающего Артема Дзюбы за «Демирспор» в матче с «Фенербахче» (2:4).

«Во-первых, что есть Дзюба, что его нет — мне всe равно. Меня эта фигура не интересует. Во-вторых, он не забил гол, а добил мяч, который пересекал линию ворот — это не заслуга.

В-третьих, какой он лидер? Как я прочитал отчeт, он там ничем не отметился. Он давно вышел из возраста, когда может быть лидером. Дзюба будет в Турции средним игроком, будет играть, но ничего выдающегося он там не сделает», — сказал Колосков.