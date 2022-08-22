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    23-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 21-м веке

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче третьего тура чемпионата Франции против «Лилля» (7:1).

    Он забил 139 голов в Лиге 1. Это лучший результат в 21-м веке.

    23-летний форвард опередил по данному показателю Эдинсона Кавани (138).

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года.
    • В мае он продлил контракт с клубом до 2025-го.
    • До переезда в Париж футболист играл за «Монако».

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    Источник: Opta

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