23-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 21-м веке

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче третьего тура чемпионата Франции против «Лилля» (7:1).
Он забил 139 голов в Лиге 1. Это лучший результат в 21-м веке.
23-летний форвард опередил по данному показателю Эдинсона Кавани (138).
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче третьего тура чемпионата Франции против «Лилля» (7:1).
Он забил 139 голов в Лиге 1. Это лучший результат в 21-м веке.
23-летний форвард опередил по данному показателю Эдинсона Кавани (138).