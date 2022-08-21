АПЛ. «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью – 3:3

интересненько. хотя до фейлов ливерпуля и тем более МЮ сити еще далеко)
арсенал топ!
Закончился матч 3-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 3:3.
Команда Хосепа Гвардиолы отыгралась с 1:3. Третий гол в чемпионате забил Эрлинг Холанд.
«Сити» занимает второе место в АПЛ (7 очков), «Ньюкасл» – шестое (5 очков).
Англия. АПЛ. 3-й тур
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Гюндоган, 5; 1:1 – Алмирон, 28; 2:1 – Уилсон, 39; 3:1 – Триппьер, 54; 3:2 – Холанд, 61; 3:3 – Силва, 64.