Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    АПЛ. «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью – 3:3

    Закончился матч 3-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 3:3.

    Команда Хосепа Гвардиолы отыгралась с 1:3. Третий гол в чемпионате забил Эрлинг Холанд.

    «Сити» занимает второе место в АПЛ (7 очков), «Ньюкасл» – шестое (5 очков).

    Англия. АПЛ. 3-й тур

    Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гюндоган, 5; 1:1 – Алмирон, 28; 2:1 – Уилсон, 39; 3:1 – Триппьер, 54; 3:2 – Холанд, 61; 3:3 – Силва, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    «Арсенал» лидирует в АПЛ после трех туров
    «Сити» проигрывает «Нькаслу» после первого тайма. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча
    АПЛ. «Челси» разгромно проиграл «Лидсу» – 0:3 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11994

      DeStar 57 минут назад

      интересненько. хотя до фейлов ливерпуля и тем более МЮ сити еще далеко)
      арсенал топ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11