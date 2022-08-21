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    «Будет штраф, не более». ЦСКА – о нарушении регламента в матче с «Ахматом»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном техническом поражении клуба в матче с «Ахматом» (4:2).

    • ЦСКА сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до матча. Вместо Константина Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.
    • Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

    «Прикрепляю протокол, который уже везде и так фигурирует. Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет. Тем более после такого гола Медины», – сказал Брейдо.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 17:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +280

      saf05 9 минут назад

      Играть надо, а не уйней заниматься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +769

      Каменный стояк 57 минут назад

      Ща Кадыров подключится и будет технарь с личными извинениями от Гинера

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +539

      bratskij > Каменный стояк 54 минуты назад

      У Кадырова голова на плечах есть в отличии от тебя.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +768

      SpartakMoskwa > Каменный стояк 18 минут назад

      Кадырову сейчас не до футбола)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10932

      knikos 1 час назад

      Спалетти когда-то тоже был уверен в штрафе , однако Зенит получил "технарь" .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5398

      TOMSON > knikos 35 минут назад

      Хочется и чтоб ЦСКА получил

      0
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