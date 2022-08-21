«Будет штраф, не более». ЦСКА – о нарушении регламента в матче с «Ахматом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном техническом поражении клуба в матче с «Ахматом» (4:2).

ЦСКА сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до матча. Вместо Константина Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.

Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

«Прикрепляю протокол, который уже везде и так фигурирует. Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет. Тем более после такого гола Медины», – сказал Брейдо.