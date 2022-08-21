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Фанаты «Зенита» выпустили клип против Fan ID

21 августа 2022, 13:08
13

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» записало видеоклип на тему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

В нем фанаты в очередной раз доносят отрицательное отношение по поводу нововведения.

  • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: ютуб-канал «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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Enter2006
1661078576
Вот это уровень! Красавцы ребята! Цифровое рабство в футболе не пройдет! Пусть депутаты себе на задницу id прикрепят, если за него топят, чтобы мы знали кто паркуется не по правилам, кто в ресторанах ведёт вызывающе, кто взятки на улицах получает. Отсканировал QR код с задницы пьяного "слуги народа" - и в полицию!!! Так такой код, чтобы размером на всю задницу власть имущих был. Хотите "по закону"? Вот и покажите пример!!!
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Guinnesss
1661078913
Очень круто!
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BarStep
1661081351
Клип хорош! Но на любителя.. Мне понравился! Но Fan ID быть.. Нет быдлу на стадионах!
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ЗаЖиМ
1661081368
На 3 с минусом сценарий, оператор особенно, текст и сам клип.
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фанат джигурды
1661089594
Говнорэп он и в Африке говнорэп.
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vikingus
1661118131
Один депутат придумал закон, 450 его приняли - минимум десятки тысяч людей против или не готовы его соблюдать. Но дуболомов типа Валуева это не волнует - законы же отменять нельзя (хотя Конституцию или пенсионный возраст - легко, в два щелчка)
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diktatop
1661146420
накуй этот фан иди, живу в Вологде у нас не оформить его (да и не особо хочется ради раза двух в год посещения рпл его оформлять), и тут на дерби спартак динамо я в москве время свободное а на стадион хрен попадешь... вот они прелести теперь и спорт большой только для избранных
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