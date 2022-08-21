Фанаты «Зенита» выпустили клип против Fan ID

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» записало видеоклип на тему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).
В нем фанаты в очередной раз доносят отрицательное отношение по поводу нововведения.
- С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.
Источник: ютуб-канал «Ландскроны»