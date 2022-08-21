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    Фанаты «Зенита» выпустили клип против Fan ID

    Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» записало видеоклип на тему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    В нем фанаты в очередной раз доносят отрицательное отношение по поводу нововведения.

    • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: ютуб-канал «Ландскроны»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +359

      Guinnesss 36 минут назад

      Очень круто!

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      Рейтинг: +4401

      Enter2006 42 минуты назад

      Вот это уровень! Красавцы ребята! Цифровое рабство в футболе не пройдет! Пусть депутаты себе на задницу id прикрепят, если за него топят, чтобы мы знали кто паркуется не по правилам, кто в ресторанах ведёт вызывающе, кто взятки на улицах получает. Отсканировал QR код с задницы пьяного "слуги народа" - и в полицию!!! Так такой код, чтобы размером на всю задницу власть имущих был. Хотите "по закону"? Вот и покажите пример!!!

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      Рейтинг: +24566

      bset 59 минут назад

      Вот где красавчики, там красавчики

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