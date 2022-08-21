Лещук сообщил, чего не хватает «Динамо» для чемпионства

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что пока его команда не готова становиться чемпионом.

«Нам еще недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, нам нужно прибавить. Где-то нужна уверенность. Где-то нужно забить гол и играть от обороны. Мы все это можем, но моментами мы боимся упустить результат. Нужно прибавлять», – сказал Лещук.