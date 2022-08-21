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    Лещук сообщил, чего не хватает «Динамо» для чемпионства

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что пока его команда не готова становиться чемпионом.

    «Нам еще недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, нам нужно прибавить. Где-то нужна уверенность. Где-то нужно забить гол и играть от обороны. Мы все это можем, но моментами мы боимся упустить результат. Нужно прибавлять», – сказал Лещук.

    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.
    • Москвичи идут в РПЛ 2-ми.
    • В сезоне РПЛ у «Динамо» нет поражений.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9395

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Не хватает Тренера !
      Сейчас не тренер - а просто клоун !
      как можно в запасе мариновать Грулева , Тюкавина и Карапузова ?!

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    • ...
      Рейтинг: +9355

      R_a_i_n 1 час назад

      Любой команде для чемпионства нужны квалифицированные игроки.

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