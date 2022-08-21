Лещук сообщил, чего не хватает «Динамо» для чемпионства

Не хватает Тренера !
Сейчас не тренер - а просто клоун !
как можно в запасе мариновать Грулева , Тюкавина и Карапузова ?!
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что пока его команда не готова становиться чемпионом.
«Нам еще недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, нам нужно прибавить. Где-то нужна уверенность. Где-то нужно забить гол и играть от обороны. Мы все это можем, но моментами мы боимся упустить результат. Нужно прибавлять», – сказал Лещук.
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.
- Москвичи идут в РПЛ 2-ми.
- В сезоне РПЛ у «Динамо» нет поражений.