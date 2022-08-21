Перед ЦСКА не поставили задачу выиграть РПЛ в этом сезоне

Тренер ЦСКА Мурат Искаков ответил на вопрос о задаче команды на сезон РПЛ.

«ЦСКА – большой клуб, который должен бороться за самые высокие места. И понятно, что мы сами в глубине души хотим бороться за чемпионство. Но никто вот так конкретно не озвучивал, что мы сразу должны брать золотые медали», – сказал Искаков.