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    Перед ЦСКА не поставили задачу выиграть РПЛ в этом сезоне

    Тренер ЦСКА Мурат Искаков ответил на вопрос о задаче команды на сезон РПЛ.

    «ЦСКА – большой клуб, который должен бороться за самые высокие места. И понятно, что мы сами в глубине души хотим бороться за чемпионство. Но никто вот так конкретно не озвучивал, что мы сразу должны брать золотые медали», – сказал Искаков.

    • Штаб Владимира Федотова возглавил ЦСКА летом.
    • В прошлом сезоне Федотов и штаб привели «Сочи» к серебру РПЛ.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +819

      Сделаны из Дерева 23 минуты назад

      хахаах))) Как и у Сережки Семака нет целей в ЛЧ на выход из группы((( Смешно.

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