Перед ЦСКА не поставили задачу выиграть РПЛ в этом сезоне

хахаах))) Как и у Сережки Семака нет целей в ЛЧ на выход из группы((( Смешно.
Тренер ЦСКА Мурат Искаков ответил на вопрос о задаче команды на сезон РПЛ.
«ЦСКА – большой клуб, который должен бороться за самые высокие места. И понятно, что мы сами в глубине души хотим бороться за чемпионство. Но никто вот так конкретно не озвучивал, что мы сразу должны брать золотые медали», – сказал Искаков.
- Штаб Владимира Федотова возглавил ЦСКА летом.
- В прошлом сезоне Федотов и штаб привели «Сочи» к серебру РПЛ.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.