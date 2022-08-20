«Реал» нашел замену для Каземиро в «Тоттенхэме»

Бред. Они эту замену нашли уже давно, Чуамени и Камавинга будущее Реала, а Каземиро уже прошлое
«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Пьеру-Эмилю Хейбьергу.
Мадридцы видят в 27-летнем футболисте замену для Каземиро, который уходит в «Манчестер Юнайтед».
Однако датчанин может сам заблокировать сделку из-за желания постоянно играть в преддверии ЧМ-2022.
- Рыночная стоимость Хейбьерга – 40 миллионов евро.
- В составе «Тоттенхэма» хавбек забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 103 матчах.