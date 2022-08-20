«Реал» нашел замену для Каземиро в «Тоттенхэме»

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Пьеру-Эмилю Хейбьергу.

Мадридцы видят в 27-летнем футболисте замену для Каземиро, который уходит в «Манчестер Юнайтед».

Однако датчанин может сам заблокировать сделку из-за желания постоянно играть в преддверии ЧМ-2022.