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    «Реал» нашел замену для Каземиро в «Тоттенхэме»

    «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Пьеру-Эмилю Хейбьергу.

    Мадридцы видят в 27-летнем футболисте замену для Каземиро, который уходит в «Манчестер Юнайтед».

    Однако датчанин может сам заблокировать сделку из-за желания постоянно играть в преддверии ЧМ-2022.

    • Рыночная стоимость Хейбьерга – 40 миллионов евро.
    • В составе «Тоттенхэма» хавбек забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 103 матчах.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +972

      Лфшт 50 минут назад

      Бред. Они эту замену нашли уже давно, Чуамени и Камавинга будущее Реала, а Каземиро уже прошлое

      1
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      Рейтинг: +13847

      Skull_Boy 2 часа назад

      Не уровень Реала явно

      1
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