УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей

Да на писюне они вас вертеле особенно ПСЖ и если ПСЖ уйдет, то УЕФА дохрена бабла потеряет от спонсоров, которые как раз прямиком и спонсирует Париж, и даешь Суперлигу ЛЧ уже умер
Два французских клуба не соответствуют финансовым правилам, установленным УЕФА. Это «ПСЖ» и «Марсель».
Известно, что парижане превысили порог разрешенных убытков – не более 30 миллионов евро за три последних финансовых года.
УЕФА направил обоим клубам мировое соглашение с перечнем финансовых и спортивных мер. Им нужно исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более серьезных санкций.
«ПСЖ и «Марсель» имеют право обжаловать это решение в суде.