УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей

Два французских клуба не соответствуют финансовым правилам, установленным УЕФА. Это «ПСЖ» и «Марсель».

Известно, что парижане превысили порог разрешенных убытков – не более 30 миллионов евро за три последних финансовых года.

УЕФА направил обоим клубам мировое соглашение с перечнем финансовых и спортивных мер. Им нужно исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более серьезных санкций.

«ПСЖ и «Марсель» имеют право обжаловать это решение в суде.