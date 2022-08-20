Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей

    Два французских клуба не соответствуют финансовым правилам, установленным УЕФА. Это «ПСЖ» и «Марсель».

    Известно, что парижане превысили порог разрешенных убытков – не более 30 миллионов евро за три последних финансовых года.

    УЕФА направил обоим клубам мировое соглашение с перечнем финансовых и спортивных мер. Им нужно исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более серьезных санкций.

    «ПСЖ и «Марсель» имеют право обжаловать это решение в суде.

    Новости по теме
    Тренер «ПСЖ» Гальтье опроверг наличие конфликта между Мбаппе и Неймаром
    Месси и Неймар недовольны словами Мбаппе об уровне футбола в Южной Америке 10
    Мбаппе попросил президента «ПСЖ» убрать из клуба аргентинцев 18
    Источник: Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13847

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да на писюне они вас вертеле особенно ПСЖ и если ПСЖ уйдет, то УЕФА дохрена бабла потеряет от спонсоров, которые как раз прямиком и спонсирует Париж, и даешь Суперлигу ЛЧ уже умер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11