Месси и Неймар недовольны словами Мбаппе об уровне футбола в Южной Америке

организаванности у них меньше а по уровню точно не хуже
В «ПСЖ» возник новый конфликт с участием нападающего Килиана Мбаппе.
23-летний француз в мае заявил, что уровень футбола в Европе выше, чем в Южной Америке.
Эти слова очень не понравились аргентинцу Лионелю Месси и бразильцу Неймару. С тех пор у них натянутые отношения.
- Мбаппе в конце мая продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
- Сообщалось, что он сможет участвовать в управлении клубом.
- На этой неделе СМИ писали о требовании Килиана продать Неймара и аргентинских легионеров.