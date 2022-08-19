Месси и Неймар недовольны словами Мбаппе об уровне футбола в Южной Америке

В «ПСЖ» возник новый конфликт с участием нападающего Килиана Мбаппе.

23-летний француз в мае заявил, что уровень футбола в Европе выше, чем в Южной Америке.

Эти слова очень не понравились аргентинцу Лионелю Месси и бразильцу Неймару. С тех пор у них натянутые отношения.