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    Месси и Неймар недовольны словами Мбаппе об уровне футбола в Южной Америке

    В «ПСЖ» возник новый конфликт с участием нападающего Килиана Мбаппе.

    23-летний француз в мае заявил, что уровень футбола в Европе выше, чем в Южной Америке.

    Эти слова очень не понравились аргентинцу Лионелю Месси и бразильцу Неймару. С тех пор у них натянутые отношения.

    • Мбаппе в конце мая продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Сообщалось, что он сможет участвовать в управлении клубом.
    • На этой неделе СМИ писали о требовании Килиана продать Неймара и аргентинских легионеров.

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    Источник: Mirror

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7478

      серега кашин 8 минут назад

      организаванности у них меньше а по уровню точно не хуже

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      Рейтинг: +1851

      Maxi_7 19 минут назад

      Ну так а в чём он по факту не прав? Если там такой классный футбол, чего они всю карьеру в Барсах, Реалах, да ПСЖах играют? Пускай остаются в своих Ривер плэйтах и Сантосах)) лицемеры.
      Мбаппе тут всё по факту сказал, по сути итак очевидные вещи, а если бы сказал без политкорректности, то сказал бы вообще, что футбол там дНИЩЕНСКИЙ, ибо бабла там просто нет.
      А эти двое могут сух паёк собрать, да нах***р пойти, за ручку взявшись со своими возмущениями.

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      Рейтинг: +1774

      lek! > Maxi_7 8 минут назад

      Так потом какими будут чемпионаты без Латинос ?
      Просто говно , уже надоел этот маленький выскочка.
      Одни без другого не сможет , и Европа и Лаитнос хороши по своему.

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