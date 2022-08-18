Аршавин описал переход Дзюбы в «Демирспор» одним словом

К серьгастому итальянскому угольку рванул старый мастур
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Дзюба нашeл новый клуб? Отлично — вот мой комментарий», — сказал Аршавин.
- Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».
- Артем более двух месяцев был свободным агентом.
- Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой