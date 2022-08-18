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    Аршавин описал переход Дзюбы в «Демирспор» одним словом

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Дзюба нашeл новый клуб? Отлично — вот мой комментарий», — сказал Аршавин.

    • Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».
    • Артем более двух месяцев был свободным агентом.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5208

      ySS 41 минуту назад

      К серьгастому итальянскому угольку рванул старый мастур

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      Рейтинг: +2049

      Dr.Metal 1 час назад

      Вот днище то.

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