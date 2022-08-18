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    «Бешикташ» не интересуется Дзюбой. Он снимал видео рядом с домашним стадионом турецкой команды

    В «Бешикташе» опровергли слухи о возможном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    Накануне 33-летний россиянин опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен «Водафон Парк» – домашний стадион турецкого клуба.

    «Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с «Бешикташем»? Нет, нам не нужен нападающий», – сказал генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
    • Нападающий ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9252

      R_a_i_n 12 минут назад

      Это он Азмунку ездит ищет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5564

      rash1959 16 минут назад

      он любит видео снимать... Кроме стадионе ничего не попало в кадр?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1131

      Hoahin 26 минут назад

      Кто бы сомневался

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5629

      Павелий 29 минут назад

      В своё время С.В. Прянишников снимал и публиковал видео рядом со множеством достопримечательностей Питера =)))

      0
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      Рейтинг: +17

      Evgen0088 1 час назад

      Уже не знает как о себе напомнить ))) в итоге в рубине будет

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