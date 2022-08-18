«Бешикташ» не интересуется Дзюбой. Он снимал видео рядом с домашним стадионом турецкой команды

В «Бешикташе» опровергли слухи о возможном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Накануне 33-летний россиянин опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен «Водафон Парк» – домашний стадион турецкого клуба.
«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с «Бешикташем»? Нет, нам не нужен нападающий», – сказал генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
- Нападающий ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».
Источник: «Чемпионат»