«Бешикташ» не интересуется Дзюбой. Он снимал видео рядом с домашним стадионом турецкой команды

В «Бешикташе» опровергли слухи о возможном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Накануне 33-летний россиянин опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен «Водафон Парк» – домашний стадион турецкого клуба.

«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с «Бешикташем»? Нет, нам не нужен нападающий», – сказал генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи.