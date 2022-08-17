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    Гурцкая: «Писарев – социальный тренер. Как бесплатный врач или адвокат»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в качестве нового главного тренера «Химок» Николая Писарева.

    «Писарев – это социальный тренер. Знаете, когда дают социального адвоката или врача бесплатного. Так же и Писарева: его выдали «Химкам» и он просто должен быть, никуда не денешься», – сказал Гурцкая.

    • Писарев помимо «Химок» тренирует сборную России.
    • На прошлой неделе «Химки» уволили Сергея Юрана.
    • В 1-м матче при Писареве «Химки» уступили «Ахмату» (1:2).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4349

      Enter2006 35 минут назад

      Согласен, увы... Ему до Юрана как ежу до марса.

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