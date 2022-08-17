Гурцкая: «Писарев – социальный тренер. Как бесплатный врач или адвокат»

Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в качестве нового главного тренера «Химок» Николая Писарева.

«Писарев – это социальный тренер. Знаете, когда дают социального адвоката или врача бесплатного. Так же и Писарева: его выдали «Химкам» и он просто должен быть, никуда не денешься», – сказал Гурцкая.