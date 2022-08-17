Гурцкая: «Писарев – социальный тренер. Как бесплатный врач или адвокат»

Согласен, увы... Ему до Юрана как ежу до марса.
Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в качестве нового главного тренера «Химок» Николая Писарева.
«Писарев – это социальный тренер. Знаете, когда дают социального адвоката или врача бесплатного. Так же и Писарева: его выдали «Химкам» и он просто должен быть, никуда не денешься», – сказал Гурцкая.
- Писарев помимо «Химок» тренирует сборную России.
- На прошлой неделе «Химки» уволили Сергея Юрана.
- В 1-м матче при Писареве «Химки» уступили «Ахмату» (1:2).