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    «Локомотив» идет в зоне стыков, несмотря на четвертый по стоимости состав в РПЛ

    «Локомотив» проводит эту неделю в зоне переходных матчей РПЛ. Позади пять туров.

    При этом по общей стоимости игроков у «Локомотива» четвертый состав в лиге (68,65 миллиона евро). Дороже только «Зенит», «Динамо» и «Спартак».

    • «Локомотив» закрыт на базе.
    • Следующий матч «Локомотив» проведет в субботу, 20 августа, против «Химок».
    • «Локомотив» летом возглавил немец Йозеф Циннбауэр.

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5053

      Красногорск_Фан 1 час назад

      В Спартаке и ЦСКА тоже новые тренеры. Но как хорошо играют. А в Локомотиве тренера вообще не видно. Как суслик. Он и есть его и нет. И кто это большой вопрос. Они там как матрешки. Официальный тренер, фактический, русскоязычный. Едем в Химки подбадривать, вдруг хоть со средней командой очко зацепят. Дожили.

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      Рейтинг: +1770

      VGreen 1 час назад

      МЮ идет на последнем месте в АПЛ, несмотря на то, что входит в 5ку самых дорогих клубов мира

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      Рейтинг: +5053

      Красногорск_Фан > VGreen 1 час назад

      Болельщики МЮ тоже не очень рады той фигне которая у них с 2017 /18. Верните ЮПС. В смысле сэра Чарлтона.

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      Рейтинг: +2114

      fakeid 1 час назад

      сколько же тогда стоят кони?

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      Рейтинг: +2114

      fakeid > fakeid 1 час назад

      5) краснодар - 68 лямов
      6) цска - 63 ляма

      сам спросил - сам ответил)

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