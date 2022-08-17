«Локомотив» идет в зоне стыков, несмотря на четвертый по стоимости состав в РПЛ

«Локомотив» проводит эту неделю в зоне переходных матчей РПЛ. Позади пять туров.

При этом по общей стоимости игроков у «Локомотива» четвертый состав в лиге (68,65 миллиона евро). Дороже только «Зенит», «Динамо» и «Спартак».