«Локомотив» идет в зоне стыков, несмотря на четвертый по стоимости состав в РПЛ

В Спартаке и ЦСКА тоже новые тренеры. Но как хорошо играют. А в Локомотиве тренера вообще не видно. Как суслик. Он и есть его и нет. И кто это большой вопрос. Они там как матрешки. Официальный тренер, фактический, русскоязычный. Едем в Химки подбадривать, вдруг хоть со средней командой очко зацепят. Дожили.
«Локомотив» проводит эту неделю в зоне переходных матчей РПЛ. Позади пять туров.
При этом по общей стоимости игроков у «Локомотива» четвертый состав в лиге (68,65 миллиона евро). Дороже только «Зенит», «Динамо» и «Спартак».
- «Локомотив» закрыт на базе.
- Следующий матч «Локомотив» проведет в субботу, 20 августа, против «Химок».
- «Локомотив» летом возглавил немец Йозеф Циннбауэр.